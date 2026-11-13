В Великобритании партия Reform UK оплачивала личную охрану своего лидера Найджела Фараджа из центральных средств партии, хотя криптомиллиардер Кристофер Харборн и сам Фарадж заявляли, что подаренные политику 5 млн фунтов предназначались для его безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian.

Государственная и партийная охрана

По данным издания, после пересмотра государственного пакета охраны в 2025 году Фараджу предлагали охранника, водителя и автомобиль. Это был пакет, аналогичный тому, который предоставляли лидеру официальной оппозиции Кеми Баденок, однако Фарадж от него отказался.

С тех пор Reform UK финансировала команду охраны и два автомобиля для своего лидера. Источники утверждают, что за последний год эти расходы превысили 150 тыс. фунтов. После избрания депутатом парламента в 2024 году Фарадж принял государственную охрану и пользовался ею до осени 2025 года.

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Объяснения по поводу подарка

Харборн передал Фараджу 5 млн фунтов незадолго до того, как тот выдвинулся кандидатом в парламент на выборах 2024 года. После того как The Guardian сообщила об этом подарке, бизнесмен заявил, что средства должны поддержать безопасность Фараджа сейчас и на протяжении всей его жизни. Сам политик также говорил, что деньги нужны ему для личной безопасности.

Представитель Reform UK заявил, что партия обычно не комментирует вопросы безопасности. Партия также не ответила, тратил ли Фарадж часть 5 млн фунтов на охрану и почему он отказался от предложенного государственного пакета. По данным The Guardian, Reform UK разграничивает расходы на охрану, связанные с политической деятельностью лидера, которые оплачивает партия, и его возможные долгосрочные личные потребности в безопасности, для которых подарок якобы предназначался.

Источники издания также сообщили, что за средства партии оплачивались меры безопасности в объектах недвижимости Фараджа, в том числе в тех, которыми пользуются члены его семьи.

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