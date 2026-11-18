В Англии регбийная Премьер-лига официально открыла прием заявок от клубов, желающих войти в турнир после его расширения до 12 команд в сезоне 2029–2030 годов. По данным The Guardian, заинтересованные клубы должны сообщить о своем намерении до 1 февраля, после чего начнется тендерная процедура.

Руководство Prem Rugby планирует добавить в соревнование две команды. Генеральный директор организации Саймон Месси-Тейлор находится в США, где пытается привлечь потенциальных инвесторов.

Условия вступления

Для вступления в лигу претенденты должны приобрести так называемую P share — долю участия в лиге, которую оценивают в 20 млн фунтов стерлингов. Издание связывает поездку Месси-Тейлора в США с необходимостью найти инвесторов для потенциальных участников.

Среди клубов, которые, как ожидается, могут подать заявки, называют бывших участников высшего дивизиона Worcester Warriors и London Irish. Worcester Warriors в прошлом году выиграл обновленный Чемпионшип, тогда как London Irish заявил о намерении вернуться во второй дивизион уже в следующем сезоне.

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Интерес также могут проявить Coventry, Ealing и Cornish Pirates, уже привлекшие значительные инвестиции. Birmingham Moseley, который сейчас играет в третьем дивизионе National League 1, считают привлекательным вариантом, поскольку, по данным источника, американская инвестиционная компания Knighthead Capital Management, связанная с футбольным клубом Birmingham City, уже выражала интерес.

Новые франшизы и клубы из Уэльса

Prem Rugby также допускает создание новых франшиз для расширения географии чемпионата. Перспективным регионом считают Йоркшир. Руководство лиги следит и за развитием ситуации вокруг Wasps: клуб получил 10-летний опцион на земельный участок возле Севенокса в графстве Кент.

Регбийный союз Уэльса уже направил письмо о желании включить свои клубы в соревнование и создать англо-валлийскую лигу. В то же время, по информации издания, руководители Prem Rugby прежде всего настроены принимать английские клубы. Одним из ключевых требований для заинтересованных сторон является проведение как минимум одного сезона в Чемпионшипе.

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