Регбийный союз Новой Зеландии подтвердил, что Дейв Ренни останется главным тренером All Blacks до Кубка мира 2027 года. Об этом сообщает BBC Sport.

Генеральный директор союза Стив Ланкастер заявил, что организация полностью доверяет Ренни, а его должность не находится под вопросом. Решение о том, будет ли тренер работать со сборной после Кубка мира 2027 года, в союзе планируют принять в середине следующего года.

Серия поражений

Сборная Новой Зеландии потерпела два поражения подряд в ноябрьской части Чемпионата наций. Всего All Blacks проиграли пять раз в течение календарного года — впервые с 1998 года.

Ренни возглавил команду в марте. В июльских матчах Чемпионата наций новозеландцы победили Францию и Ирландию, а также обыграли действующих чемпионов мира — ЮАР — на стадионе «Эллис Парк».

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Европейский тур

После победы над ЮАР сборная Новой Зеландии трижды уступила сопернику в серии Rugby's Greatest Rivalry и проиграла ее со счетом 1:3. Две убедительные победы над Австралией позволили All Blacks сохранить Кубок Бледислоу.

В то же время европейский тур оказался сложным: команда впервые за 73 года проиграла Уэльсу, а затем потерпела разгромное поражение от Англии на стадионе «Твикенем» с рекордной разницей.

Команда также пережила смерть многолетнего руководителя службы безопасности Логана Кедволладера. BBC отмечает, что эмоциональное влияние этой утраты и напряженный календарь года считают факторами, которые частично объясняют спад формы. Администраторы новозеландского регби также пересмотрят влияние серии Rugby's Greatest Rivalry, планируя ее возможное возвращение в 2030 году.

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