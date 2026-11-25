Сборная Англии по регби внесла пять изменений в стартовый состав на ответный матч против Новой Зеландии, который состоится в субботу на Allianz Stadium в Твикенеме, Англия. Впервые в стартовом составе англичан сыграет 23-летний игрок третьей линии «Эксетер Чифс» Грег Фисилау.

Первый выход Фисилау в стартовом составе

Как сообщает BBC Sport, Фисилау выходил на замену в каждой из трёх предыдущих осенних побед Англии. Он заменит в старте Бена Карри, который начнёт матч среди запасных. В этом сезоне Фисилау совершил больше всего проходов с мячом среди всех игроков Премьершипа и занимает четвёртое место по количеству захватов.

Фредди Стюард сыграет на позиции фулбэка вместо Джорджа Фербанка. На фланг после незначительной травмы бедра вернётся Томми Фримен: из-за неё он пропустил победу Англии над новозеландцами со счётом 37:12 на прошлой неделе.

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Изменения в составе Англии

В стартовый состав также вошли Эллис Гендж и Люк Коуэн-Дики, который сыграет на позиции хукера вместо Джейми Джорджа. Среди запасных вновь есть 21-летний скрам-хав «Нортгемптона» Арчи Макпарленд, дебютировавший за Англию в матче против Японии две недели назад.

Матч начнётся в 16:40 по Гринвичу. Победа позволит Англии завершить осеннюю серию без поражений, одержать шестую победу подряд и занять третье место в общем зачёте дебютного Nations Championship. В воскресном финале турнира сыграют действующие победители Кубка шести наций Франция и чемпионы мира ЮАР.

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