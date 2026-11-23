Международная федерация регби World Rugby включила игроков сборной Южно-Африканской Республики Малколма Маркса и Окса Нче в шорт-лист из четырех претендентов на награду игроку года в мужском регби. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Четыре претендента

Маркс, выступающий на позиции хукера, получил эту награду в прошлом году. Его партнер по сборной Окс Нче играет на позиции столба и может стать первым представителем этого амплуа, который получит эту награду.

В шорт-лист также вошли французский вингер Луи Бьель-Бьярре и новозеландский центровой Джорди Барретт. Бьель-Бьярре признали игроком чемпионата Шести наций 2026 года.

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Номинация для открытий года

World Rugby также назвала претендентов на награду прорывному игроку года. Среди номинантов — французы Фабьен Бро-Буори и Аарон Грандидье-Нкананг, представитель ЮАР Поль де Вилье и японский флай-хав Рюносуке Ито.

Победителей в обеих номинациях объявят во время финалов Nations Championship на Твикенеме в эти выходные.

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