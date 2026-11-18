В Германии уполномоченный по защите данных земли Гессен начал расследование в отношении Deutsche Bank после утечки внутренних записей банка. По данным Cyprus Mail, проверку проводит ведомство комиссара по защите данных Александера Роснаґеля, поскольку штаб-квартира Deutsche Bank расположена во Франкфурте-на-Майне.

Что проверяет регулятор

Регулятор должен выяснить, внедрил ли банк надлежащие меры защиты данных, а также своевременно ли уведомил компетентные органы об утечке. Отдельно Роснаґель проверит, без промедления ли Deutsche Bank проинформировал людей, которых касался инцидент.

По словам Роснаґеля, его ведомство запросило у банка дополнительную информацию и документы. Deutsche Bank сообщил Reuters, что сам проинформировал соответствующие органы об утечке. О начале проверки ранее написала немецкая газета Handelsblatt.

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Утечка внутренних данных

Расследование начали на фоне сообщений об утечке 15 миллионов внутренних записей Deutsche Bank. Публикации на основе этих данных вновь привлекли внимание к прежним отношениям немецкого банка с клиентами, среди которых упоминались российские олигархи, президент США Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн.

В Deutsche Bank заявили, что затронутые в публикациях вопросы касаются событий многолетней давности, а банк с тех пор усилил системы контроля. По данным Reuters, утечка негативно повлияла на репутацию финансового учреждения и вызвала падение стоимости его акций.

Financial Times также сообщила, что в 2017 году Deutsche Bank по ошибке отправил налоговый документ Трампа бухгалтеру другого клиента. Трамп, комментируя этот случай во время поездки в Манилу, заявил, что банк не должен был раскрывать документ, и назвал это незаконным. Deutsche Bank не прокомментировал его реакцию.

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