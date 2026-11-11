Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи наложила штрафы на общую сумму 1,6 трлн вон, или около 1,2 млрд долларов, на 15 местных брокерских компаний и банков. Регулятор заявил, что они вступили в сговор во время аукционов государственных облигаций на протяжении более трех лет, сообщает Channel NewsAsia.

Обменивались данными перед подачей заявок

По данным комиссии, с января 2020 года по июнь 2023 года 15 первичных дилеров обменивались по телефону или через мессенджер Telegram информацией о доходности своих заявок за одну-две минуты до окончания приема заявок.

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Речь идет о 150 аукционах государственных облигаций. В 145 из них участники, по утверждению регулятора, напрямую согласовывали доходность и объемы заявок.

Регулятор заявил об искусственном росте доходности

Комиссия по справедливой торговле отметила, что эти действия привели к искусственному повышению доходности южнокорейских облигаций. Регулятор ожидает, что введенные санкции усилят эффективную конкуренцию на аукционах облигаций и повысят эффективность управления государственными финансами.

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