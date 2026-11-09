Антимонопольный регулятор Южной Кореи 9 ноября сообщил о наложении на компанию электронной коммерции Coupang штрафа в размере 300,8 млрд вон, или около $220,59 млн. Комиссия по справедливой торговле Кореи связала санкцию со злоупотреблением компанией своим доминирующим положением на рынке доставки еды. Об этом сообщил Channel NewsAsia.

Согласно приведенному в сообщении обменному курсу, один доллар США равнялся 1363,6400 воны.

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Условия для продавцов

По данным Комиссии по справедливой торговле Кореи, Coupang требовала от продавцов приравнивать предлагаемые ими условия к выгодным условиям на платформах-конкурентах. Регулятор также заявил, что компания применяла санкции к продавцам, которые не выполняли это требование.

Оценка регулятора

По мнению Комиссии по справедливой торговле Кореи, такие практики ограничивали конкуренцию в секторе приложений для доставки еды. Регулятор считает, что они сужали возможность продавцов самостоятельно устанавливать цены и другие условия торговли, а также препятствовали деятельности конкурентов Coupang.

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