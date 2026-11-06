В Сингапуре Управление наземного транспорта обязало компанию Grab приостановить испытания автономных автомобилей на части перекрёстков после инцидента со школьницей в районе Пунггол. Один из автомобилей компании едва не сбил девочку во время левого поворота, сообщает Channel NewsAsia.

Проверка инцидента

Регулятор сообщил, что узнал об инциденте на следующий день и начал расследование. По предварительным данным, автомобиль обнаружил двух пешеходов и непрерывно отслеживал их перемещения. После того как светофор включил зелёный сигнал, машина начала выполнять левый поворот.

Пешеходы сначала стояли на месте, однако когда девочка начала переходить дорогу, автомобиль начал тормозить и повернул направо. Оператор безопасности, находившийся в салоне, взял управление на себя и продолжил тормозить и уводить автомобиль от пешеходки.

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Тестирование нового маршрута

Управление приказало Grab остановить испытания на перекрёстках такого типа до завершения расследования. Регулятор также должен оценить, следует ли скорректировать реакцию автономных автомобилей на подобные ситуации.

В Grab заявили, что безопасность является главным приоритетом компании и что она вместе с Управлением наземного транспорта и партнёром WeRide изучает обстоятельства случая. По данным регулятора, автомобиль тестировал новый маршрут перед запуском расширенного сервиса перевозок по заказу в Пунгголе.

Сейчас Grab использует автономные автомобили WeRide на двух маршрутах, а ComfortDelGro эксплуатирует один маршрут с машинами Pony.ai. В сентябре Grab объявил о намерении за шесть месяцев увеличить парк автономных автомобилей с 10 до 50 и расширить услуги за пределы Пунггола.

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