13 ноября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предписала платформе рынков прогнозов Kalshi остановить контракты, в которых пользователи делали ставки на то, скажет ли президент США Дональд Трамп определенные слова или прозвища. Платформа выполнила требование регулятора, хотя ее генеральный директор Тарек Мансур выступил против приостановки таких ставок, сообщает Engadget.

Проверка контрактов Kalshi

Решение касается серии контрактов TRUMPSAY, а также рынка с вопросом о том, какие прозвища Трамп может использовать до 2027 года. Участники могли прогнозировать, прозвучит ли конкретное слово в определенный промежуток времени.

Комиссия планирует начать разбирательство, чтобы определить, была ли ложной сертификация Kalshi о соответствии этих контрактов Закону о товарных биржах и правилам регулятора.

Риски манипуляций

В сентябре сотрудники Комиссии опубликовали рекомендации по таким прогнозам. В них отмечается, что они создают повышенный риск манипуляций, поскольку расчет по контракту зависит от конкретных действий человека, которые могут не быть независимыми или внешне проверяемыми.

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Ставки на упоминания во время президентских выступлений уже вызвали споры. Оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса летом отправили в административный отпуск после сообщений о том, что он якобы заработал более 100 тысяч долларов на ставках, касающихся высказываний Трампа. Тогда Комиссия заявляла, что готова урегулировать дело, если Перес вернет средства.

Kalshi также прекратила сотрудничество с Дональдом Трампом-младшим в качестве платного советника. Это назвали совместным решением на фоне того, что инвестиционная фирма Трампа-младшего увеличила вложения в конкурирующую платформу Polymarket.

По данным Engadget, CFTC в целом применяет мягкий подход к надзору за рынками прогнозов, но настаивает на своей роли единственного регулятора этого бизнеса. Комиссия также подала иски против нескольких штатов, которые пытались оспорить работу таких платформ как незаконный игорный бизнес.

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