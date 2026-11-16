В США Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала инженерный анализ 1 033 632 автомобилей Honda из-за сообщений о том, что двигатели не перезапускаются после автоматического выключения системой стоп-старт. По данным Channel NewsAsia, регулятор получил 701 жалобу на эту функцию.

Модели и жалобы водителей

Проверка касается Honda Odyssey, Passport, Ridgeline и Pilot 2024–2026 модельных годов, а также Acura MDX. Система автоматической остановки и запуска двигателя предназначена для экономии топлива: она выключает двигатель после полной остановки автомобиля и должна перезапускать его, когда водитель убирает ногу с педали тормоза.

Водители жаловались, что после такого выключения двигатели не перезапускались.

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Другое расследование и отзыв

NHTSA уже рассматривает аналогичные проблемы с системой стоп-старт в рамках отдельного расследования. Оно охватывает все автомобили, включенные в новый анализ, кроме моделей 2026 года. Регулятор отметил, что неисправности в обеих группах имеют схожие проявления, однако в новом расследовании они, вероятно, имеют другие первопричины и по-разному реагируют на ремонт.

За неделю до начала нового анализа Honda отозвала в США 635 808 автомобилей из-за программной ошибки, которая могла отключить усилитель рулевого управления и затруднить управление автомобилем.

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