Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) утвердила окончательное правило отчетности по контрактам на события, а также опубликовала руководство по использованию криптоактивов для выполнения отдельных требований к финансовым ресурсам. Об этом сообщает CoinDesk.

Отдельная категория отчетности

Новое правило касается полностью обеспеченных контрактов на события. Для них создали отдельную категорию отчетности по данным и освободили от части предыдущих требований, которые было сложнее выполнить. Проект этого правила CFTC предложила в июне.

Председатель CFTC Майк Селиг заявил, что это решение должно заменить многолетнюю практику использования писем о непринятии мер более четкими правилами. Он подчеркнул, что регулятор больше не должен полагаться на набор таких писем, которые использовались как временное решение проблем с неподходящими нормами.

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Криптоактивы для финансовых требований

Отдельно сотрудники CFTC выпустили руководство для платформ исполнения свопов, бирж и клиринговых организаций. В нем указано, что использование биткоина, эфира Ethereum и стейблкоинов для выполнения требований к финансовым ресурсам может быть приемлемым.

Речь, в частности, идет о требованиях поддерживать доступные активы, достаточные для покрытия операционных расходов более чем за год. В то же время это руководство не является формальным решением комиссии, поэтому будущее руководство CFTC сможет изменить или отменить его проще, чем официальное правило.

Решение принято на фоне судебных споров о границах регулирования рынков прогнозов, в частности продуктов, связанных со спортивными событиями. CFTC считает их деривативами, относящимися к ее исключительной юрисдикции. Судья в Нью-Йорке 23 ноября пока не запретил платформе Kalshi работать в штате и установил ускоренный график представления позиций сторон.

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