Федеральная резервная система США и Управление контролера денежного обращения обратились к банкам после кибератаки на криптовалютную биржу Binance, чтобы выяснить, нет ли в их системах уязвимостей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Channel NewsAsia.

Регуляторы проверяют, не создал ли инцидент рисков для традиционного финансового сектора, связи которого с рынком криптовалют усилились.

Запросы регуляторов

По словам собеседников издания, представители ФРС и Управления контролера денежного обращения начали связываться с банками утром в понедельник. Они спрашивали о необычной активности или перебоях в предоставлении банковских услуг.

Представитель одного из банков, с которым связались регуляторы, сообщил, что сбоев в его работе не было. Сотрудники учреждения подготовили тезисы для общения с клиентами, однако позднее получили немного запросов относительно инцидента.

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Проверка защиты

Банки изучают атаку на Binance, стоимость которой источник оценил в 6,3 млрд долларов, и проводят диагностику собственных систем, чтобы подготовиться к возможным подобным атакам. По данным одного из собеседников, команда по кибербезопасности одного из крупнейших американских банков связалась с представителями Binance в течение нескольких часов после инцидента.

Команда готовит внутренний отчет, который должен привести к пересмотру систем банка и, возможно, обновлению киберзащиты. При этом пока неясно, был бы этот банк уязвим для методов, примененных злоумышленниками во время атаки на Binance.

В Binance заявили, что не знают о контактах между банкирами и регуляторами и о возможном влиянии инцидента на банки США. Представитель биржи также сообщил, что компания поддерживает связь с регуляторами в разных странах и информирует их о нарушениях безопасности. ФРС и Управление контролера денежного обращения отказались от комментариев.

Один из источников назвал стремительное развитие моделей искусственного интеллекта фактором, который усложняет банкам противодействие хакерам. По его словам, финансовые учреждения направляют значительные ресурсы на проверку и обновление программного кода киберзащиты.

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