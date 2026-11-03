На Западном берегу Иордана во время рейдов израильских военных двое палестинцев получили ранения. Военные также задержали молодого человека к западу от Дженина и снесли мемориал в деревне Аль-Луббан аш-Шаркия к югу от Наблуса, сообщает Anadolu Agency.

Раненые возле Вифлеема

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что его бригады доставили в больницу двух палестинцев с ушибами после нападения израильских военных в Аль-Минье возле Вифлеема.

В Кафр-Дане, к западу от Дженина, израильские спецподразделения провели обыск в доме и нескольких магазинах, после чего задержали молодого человека и покинули населенный пункт. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Снос мемориала и блокирование дорог

В деревне Аль-Луббан аш-Шаркия израильские военные при поддержке военного бульдозера снесли мемориал в честь погибших палестинцев возле главного въезда в деревню, по данным местных источников. Они также убрали стенд с изображением карты Палестины, выкорчевали оливковые деревья и закрыли металлические ворота на въездах в Аль-Луббан аш-Шаркию и соседнюю деревню Ас-Савия. Бульдозеры перекрыли грунтовые дороги, по которым жители пытались выезжать из деревень и въезжать в них.

В Хизме к северо-востоку от оккупированного Восточного Иерусалима военные закрыли въезды в город и несколько магазинов, а также бросали светошумовые гранаты в сторону жителей. В Рамине к востоку от Тулькарма военные провели обыски без задержаний, а в соседнем пригороде Иктаба военные машины препятствовали движению транспорта, солдаты сняли палестинский флаг с площади Мучеников.

Палестинская комиссия по сопротивлению стене и поселениям заявила, что в октябре задокументировала 3133 нападения израильских военных и израильских оккупантов на Западном берегу Иордана — на 52,8% больше, чем в сентябре. По ее данным, 1764 нападения связывали с израильскими военными, а 1369 — с израильскими оккупантами. Количество нападений, которые комиссия связала с оккупантами, более чем вдвое превысило сентябрьский показатель в 647.

Читай нас в