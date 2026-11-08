В Шотландии «Рейнджерс» обыграл «Сент-Миррен» со счётом 2:0 в матче Премьершипа и сократил отставание от лидера турнира «Селтика» до одного очка. Как сообщает Sky Sports, команды провели одинаковое количество матчей.

Голы Надери и Нила

Счёт на 18-й минуте открыл нападающий Райан Надери, реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый назначили после фола на Джеймсе Пенрайсе. Комментатор Sky Sports Джеймс Макфадден назвал это решение очень мягким.

На 61-й минуте преимущество гостей удвоил Дэн Нил. Его удар изменил направление после рикошета, после чего мяч оказался в воротах «Сент-Миррена».

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Серия без поражений

Победа стала для «Рейнджерс» десятой в последних 12 матчах. Команда Дерека Макиннеса также продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 игр.

Перед этим «Рейнджерс» сыграл вничью с «Данди» и «Хартсом» в двух выездных матчах Премьершипа. «Селтик» мог снова увеличить преимущество до четырёх очков в игре против «Килмарнока», запланированной на воскресенье.

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