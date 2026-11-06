Рейс Wizz Air из Праги в Рим направили в Венецию после того, как в диспетчерскую вышку римского аэропорта Фьюмичино в Италии поступило анонимное сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Об этом сообщает ANSA English.

Операция безопасности в Лиссабоне

В тот же день в аэропорту Лиссабона начали масштабную операцию безопасности из-за предупреждения относительно самолета Ryanair, который вылетел из Рима и приземлился в столице Португалии в 8:00. Как сообщили CNN Portugal и другие СМИ, сигнал об угрозе получила полиция общественной безопасности во время телефонного звонка от сотрудника правоохранительных органов.

По этим данным, личность звонившего подтвердили сотрудники судебной полиции. Власти проверяют достоверность полученного сообщения.

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Серия ложных тревог

В течение недели десятки рейсов, в том числе направлявшихся в Италию или вылетавших из нее, стали объектами ложных сообщений о бомбах. Пассажиры одного из таких рейсов из Дублина в Рим, который направили на авиабазу Эврё на севере Франции под сопровождением французских военных самолетов, прибыли в итальянскую столицу ночью.

Один из пассажиров после прибытия рассказал, что людей высадили из самолета и обыскали с помощью собак. По его словам, пассажиров хорошо приняли, однако день был сложным.

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