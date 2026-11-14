Рейсы SpiceJet из Дубая отменили на фоне сообщений о долге — AeroTime

В ОАЭ отменили несколько рейсов индийской авиакомпании SpiceJet из Дубая в Дели, Мумбаи, Амритсар и Джайпур. По данным AeroTime, издание Hindustan Times связало отмены с сообщениями о задолженности перевозчика перед оператором Dubai Airports в размере 14 млн дирхамов, или около 3,8 млн долларов.

Сообщения о платежах

13 ноября Hindustan Times сообщило, что 12 ноября были отменены четыре рейса из Дубая в Амритсар, Джайпур, Мумбаи и Дели. По данным издания, Dubai Airports, управляющий Международным аэропортом Дубая и аэропортом Аль-Мактум, направил SpiceJet письмо об отсутствии платежей с 13 октября 2026 года.

Как утверждает Hindustan Times, оператор также предупредил авиакомпанию о возможной приостановке услуг регистрации пассажиров из-за несоблюдения условий оплаты.

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Данные о рейсах и позиция компании

В то же время, по данным Flightradar24, 13 ноября были отменены рейсы SpiceJet из Международного аэропорта Дубая в Дели, запланированный на 09:50 по местному времени, и в Мумбаи, запланированный на 12:20. AeroTime также сообщает об отмене в этот день рейсов в Амритсар и Джайпур.

Представитель SpiceJet заявил Hindustan Times, что компания работает с соответствующими органами, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию. По его словам, авиакомпания имеет достаточное покрытие банковскими гарантиями.

В сентябре 2026 года Генеральный директорат гражданской авиации Индии сообщил, что следит за SpiceJet, чтобы финансовые проблемы перевозчика не повлияли на безопасность полетов. Компания не отчитывалась о финансовых результатах с февраля 2026 года. Reuters сообщал, что SpiceJet планировала опубликовать просроченную отчетность до 7 декабря, а Бомбейская фондовая биржа заявила, что не допустит торгов акциями компании с 10 декабря из-за отсутствия финансовых обновлений.

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