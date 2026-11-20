В США чистый рейтинг благосклонности к движению Make America Great Again (MAGA) среди независимых избирателей в октябре 2026 года опустился до минус 61 пункта. Общий чистый рейтинг благосклонности к MAGA составил минус 41 пункт и стал самым низким за все время наблюдений, сообщает The Independent.

Данные опроса

Старший аналитик данных CNN Гарри Энтен заявил, что отрицательный баланс оценок MAGA среди независимых избирателей достиг минус 61 пункта. По его словам, показатель минус 41 пункт в октябре 2026 года был самым низким за весь период, по которому имеются доступные данные.

Энтен связал низкий уровень поддержки движения с настроениями американской общественности и результатами промежуточных выборов 2026 года. Снижение рейтинга MAGA происходит на фоне более низких показателей одобрения работы президента США Дональда Трампа: согласно данным The New York Times, на которые ссылается издание, они составляют от 32% до 38,3%.

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Заявление Маска и реакция Трампа

Миллиардер Илон Маск во время саммита DealBook, организованного The New York Times, заявил, что не считает себя сторонником MAGA, если это означает безусловную преданность комплексу политик Республиканской партии. Он также сказал, что чувствовал себя неразумно, потратив сотни миллионов долларов на промежуточные выборы.

По информации издания, Маск потерял почти 500 млн долларов, поддерживая связанных с Трампом кандидатов на выборах 2026 года. Ранее он возглавлял в администрации Трампа Департамент эффективности правительства, который контролировал масштабные сокращения в федеральных ведомствах.

Трамп в телефонном интервью NBC News назвал Маска своим другом с добрыми намерениями. Президент также заявил, что MAGA имеет для него конкретное значение, а те, кто отходит от этого движения, не достигают успеха.

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