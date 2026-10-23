В Индонезии усиливается недовольство молодых избирателей президентом Прабово Субианто в месяц второй годовщины его пребывания в должности. Студенты и представители гражданского общества выходили на протесты из-за экономической политики правительства и реакции властей на лесные пожары на Суматре и Калимантане, сообщает ABC News.

Опрос Saiful Mujani Research and Consulting, опубликованный в этом месяце, зафиксировал падение рейтинга одобрения Прабово с 81,2% в ноябре прошлого года до 44,5%. В то же время исследование Poltracking Indonesia показало, что 64,8% респондентов доверяют администрации президента, а 62% считают, что правительство серьезно работает над решением проблем.

Разочарование программой питания

Часть молодых людей, поддержавших Прабово на выборах 2024 года, заявляет об изменении своего отношения к президенту. Согласно экзитполу газеты Kompas, тогда за него проголосовали около двух третей избирателей поколения Z и почти 60% миллениалов.

Среди причин недовольства называют программу бесплатного школьного питания — одно из ключевых предвыборных обещаний Прабово. Программа, направленная на борьбу с недостаточным питанием, привела к пищевым отравлениям у тысяч получателей. Критики также утверждают, что она сократила финансирование зарплат учителей, однако правительство это отрицает. Национальное агентство продовольствия Индонезии сообщило парламенту, что проблемы с пищеварением возникли из-за нарушения стандартных процедур.

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В июле Конституционный суд Индонезии постановил, что с 2028 года правительство должно прекратить финансирование этой программы из образовательного бюджета. Власти заявили, что увеличили общий бюджет на образование, ежемесячные доплаты учителям и число педагогов, которые их получают.

Протесты из-за экономики и пожаров

Молодые избиратели также критикуют экономические результаты работы правительства. Рупия ослабла до исторического минимума по отношению к доллару США, а индексный провайдер MSCI на прошлой неделе предложил понизить статус индонезийского рынка с категории «развивающийся рынок» до «самостоятельного». Правительство сообщило о мерах по снижению стоимости жизни на сумму более 26 трлн рупий, в частности о распределении 10-килограммовых пакетов риса среди 33,24 млн получателей.

Протесты из-за реакции на лесные пожары на этой неделе усилились как минимум в шести городах. Дым от пожаров на Суматре и Калимантане также накрыл соседние Малайзию и Сингапур. Участники акций требуют объявить пожары национальным бедствием, однако правительство считает это преждевременным. Власти заявляют, что Прабово лично контролирует реагирование, направил дополнительное финансирование семи провинциям и привлек более 71 тысячи человек. Министерство лесного хозяйства сообщило о санкциях против 32 компаний.

Прабово на заседании кабинета признал, что правительству необходимо сделать больше для удовлетворения ожиданий общества, но заявил об ощутимых результатах работы за два года.

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