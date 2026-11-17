В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа составляет 32%, свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, проведенный 13–16 ноября 2026 года среди 1521 респондента. О результатах исследования сообщает The Hill.

Согласно опросу, 66% американцев не одобряют работу Трампа на посту президента. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

Показатель близок к минимуму

Результат в 32% сохранялся в четырех последних опросах Reuters/Ipsos. В прошлом месяце рейтинг одобрения Трампа опускался до 31% — самого низкого показателя за оба его президентских срока. Доля тех, кто не одобряет его работу, сейчас на 2 процентных пункта ниже, чем во время фиксации этого минимума.

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The Hill также отмечает, что летом поддержка президентской повестки в нескольких опросах снижалась до уровня от средних до низких 30%. Американцы все хуже оценивали действия президента в экономике из-за обеспокоенности ростом стоимости жизни.

Цены на топливо и поездки

Как пишет The Hill, война с Ираном способствовала инфляции и скачку цен на бензин, а общественность выступала против этого конфликта. По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, средняя стоимость галлона бензина в стране снизилась до 3,78 доллара — более чем на 50 центов по сравнению со средним показателем в 4,31 доллара в прошлом месяце.

AAA предположила, что из-за более высоких цен на бензин и авиабилеты в период Дня благодарения может сократиться число поездок. Ожидается, что на автомобилях будут путешествовать 72,9 млн человек, тогда как в прошлом году таких путешественников было 73,1 млн. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс также называли конфликт на Ближнем Востоке вероятным фактором масштабных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах 2026 года.

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