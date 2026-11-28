S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне A+/A-1, однако изменило прогноз по нему со стабильного на негативный. Это означает, что в среднесрочной перспективе возрастает риск дальнейшего снижения рейтинга страны.

Бюджетное давление и рост долга

Американское рейтинговое агентство объяснило свое решение увеличением государственного долга на фоне умеренных перспектив экономического роста. Как сообщает France 24, французская экономика вошла в техническую рецессию, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции INSEE.

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Прогноз до 2029 года

В S&P подчеркнули необходимость бюджетной консолидации. Агентство также указало на высокий риск сохранения политической фрагментации после президентских выборов 2027 года, что, по его оценке, будет оказывать давление на экономический рост.

S&P ожидает, что государственный долг Франции продолжит расти в следующем году. В агентстве также прогнозируют постепенное увеличение процентных выплат французского правительства кредиторам в период до 2029 года.

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