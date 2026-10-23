В Морейфилде, штат Квинсленд, в Австралии телерепортёр Уилл Мюррей и прохожий спасли мужчину, который оказался заблокирован в своём автомобиле среди паводковых вод. Инцидент произошёл в четверг, когда вода продолжала прибывать, после того как мужчина въехал на автомобиле в затопленный участок.

Спасение попало на видео

Мюррей, журналист Австралийской телерадиовещательной корпорации, освещал сильные дожди и наводнения, когда увидел автомобиль в воде. Как сообщает Global News Canada, журналист заметил, что окно машины немного приоткрылось, а затем снова закрылось. По его словам, стало очевидно, что водитель пытался выбраться, но не мог открыть двери или окна.

Мюррей поплыл к автомобилю, чтобы помочь мужчине. К нему присоединился Дэниел, которого журналист считал местным жителем. По словам Мюррея, Дэниел снял шорты и обмотал ими руку на случай, если придётся разбивать окно автомобиля.

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Мужчину вытащили из автомобиля

В конце концов Мюррей добрался до пассажирской стороны машины, упёрся ногами в автомобиль и потянул изо всех сил. Это позволило вытащить мужчину из авто. Журналист рассказал, что после спасения они обнялись, однако он не успел узнать имя или контакты спасённого.

Экстренные службы юго-востока Квинсленда в четверг и пятницу получили сотни вызовов о помощи после того, как более 7,9 дюйма осадков вызвали внезапные наводнения. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги и школы.

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