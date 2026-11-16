Нефтяная компания Repsol подала иски против дистрибьюторов электроэнергии Iberdrola, Endesa и Naturgy, требуя, по данным испанских СМИ, около €120 млн компенсации. Как сообщает Euronews, иски связаны с убытками на пяти промышленных объектах после отключения электроэнергии, которое 28 апреля 2025 года охватило материковую часть Испании и Португалию. Repsol также стремится привлечь оператора испанской электросети Red Eléctrica к солидарной ответственности по всем пяти делам.

Иски по пяти объектам

Иски были поданы в октябре против дистрибьюторов, поставляющих электроэнергию на пострадавшие объекты. Repsol требует компенсации от дистрибьютора Naturgy по объекту в А-Корунье, от Iberdrola — по объектам в Бильбао и Картахене, а от Endesa — по объектам в Таррагоне и Пуэртольяно.

Первым об исках сообщило издание El Confidencial, а источники Repsol подтвердили их подачу газете El País. До обращения в суд компания пыталась достичь внесудебного урегулирования, однако переговоры не дали результата. Главный исполнительный директор Repsol Хосу Хон Имас заявил в феврале, что компания готовит юридические шаги для получения компенсации.

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Расследование регулятора

В марте 2026 года европейская экспертная группа пришла к выводу, что быстрое повышение напряжения и серия отключений генераторов были вызваны сочетанием нескольких факторов. В результате электроснабжение было прервано в материковой части Испании и Португалии.

В апреле 2026 года испанский регулятор конкуренции и энергетики CNMC открыл первые 20 дел о возможных нарушениях правил в сфере электроэнергетики, а на следующей неделе сообщил о дополнительных производствах. Среди компаний, названных в первой группе дел, были Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy и сама Repsol. Регулятор отметил, что выявил признаки возможных нарушений, однако открытие дел не устанавливает ответственность конкретных компаний.

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