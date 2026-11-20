Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Пука Накуа, вероятно, пропустит остаток сезона НФЛ после операции на колене. Главный тренер команды Шон Маквей заявил, что восстановление игрока продлится несколько месяцев, сообщает Sky Sports News.

Травма и операция

Накуа повредил связки колена 8 ноября, когда нёс мяч во время последнего атакующего розыгрыша в победном матче «Рэмс» против «Вашингтон Коммандерс». Ранее Маквей предполагал, что ресивер сможет вернуться в конце декабря, однако на этой неделе футболист решил сделать операцию.

Операцию на медиальной коллатеральной связке колена провели во вторник. По словам Маквея, клуб с самого начала понимал, что хирургическое вмешательство было одним из возможных вариантов из-за серьёзности травмы. Тренер отметил, что решение принималось с учётом не только текущего сезона, но и дальнейшей карьеры Накуа.

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Сроки возвращения

Самое раннее Накуа мог вернуться 20 декабря, когда «Рэмс» примут «Даллас Ковбойз». В то же время Маквей не исключил его появления в плей-офф, который стартует в середине января, но не стал прогнозировать сроки.

25-летний Накуа провёл в этом сезоне семь матчей, сделал 70 приёмов на 715 ярдов и набрал четыре тачдауна. Также НФЛ 19 ноября отстранила его на три матча за нарушение политики личного поведения. Сейчас он находится в списке травмированных из-за повреждений колена и пальца ноги.

«Рэмс» имеют баланс 6–4 и находятся вне зоны плей-офф. В матче против «Грин-Бей Пэкерс» команда также не сможет рассчитывать на Давантэ Адамса, который восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

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