В районе Инье в Республике Конго президент Дени Сассу-Нгессо объявил о запуске глобальной инициативы «Десятилетие облесения и лесовосстановления». Ее цель — усилить международные усилия по прекращению потери лесного покрова и его восстановлению, сообщает Anadolu Agency.

Символическая посадка дерева

На церемонии присутствовали несколько африканских лидеров. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, который также возглавляет Африканский союз, передал Сассу-Нгессо саженец манго, привезенный из Бурунди. Дерево символически посадили во время мероприятия.

Президент Республики Конго заявил, что десятилетие должно изменить тенденцию уничтожения лесов и укрепить лесной покров. По его словам, событие стало началом национальной и международной мобилизации в защиту лесов.

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Программа на 2027–2036 годы

ООН одобрила Десятилетие облесения и лесовосстановления в соответствии с принципами устойчивого управления лесами в 2025 году. Инициатива продлится с 2027 по 2036 год и должна помочь противодействовать изменению климата посредством программ облесения и восстановления лесов.

Решение приняли после предложения Республики Конго, направленного на развитие международного сотрудничества и укрепление потенциала для остановки и обращения вспять процесса сокращения лесного покрова. На церемонии также присутствовали президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, а также президент 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман из Бангладеш.

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