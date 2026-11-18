После промежуточных выборов в США республиканцы получили лишь четыре из 52 мест Калифорнии в Палате представителей. Демократы получили 48 мандатов в новом составе Конгресса, сообщает The Guardian.

Пять мандатов перешли к демократам

Демократы получили пять округов, которые ранее контролировали республиканцы. До выборов Республиканская партия имела в Калифорнии восемь мест в Палате представителей. По данным издания, нынешний результат оставил ей самое малочисленное за десятилетия представительство штата в Вашингтоне.

В последний раз республиканцы Калифорнии имели только четыре места в Палате представителей в 1937 году, когда штат был представлен в Конгрессе 20 депутатами, отмечает местное издание CalMatters.

Результаты в отдельных округах

Республиканцы сохранили по одному мандату в Центральной долине, на севере Калифорнии возле границы с Орегоном, к востоку от Лос-Анджелеса и в округе, включающем части округа Ориндж.

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В Центральной долине преподаватель общественного колледжа, демократ Рэнди Вильегас, победил конгрессмена-республиканца Дэвида Валадо, который отслужил шесть сроков. Вильегас отказывался от корпоративных пожертвований на кампанию и имел поддержку Александрии Окасио-Кортес и Берни Сандерса.

В Южной Калифорнии демократка Марни фон Вильперт победила республиканца Джима Десмонда, которого поддерживал Дональд Трамп. Она будет представлять 48-й округ, где предыдущий конгрессмен-республиканец Даррелл Исса не баллотировался на переизбрание после изменения границ округов.

Associated Press последним объявило в штате результат в округе к востоку от Лос-Анджелеса: действующий конгрессмен-республиканец Джей Обернолте победил демократку Тессу Линн Ходж с 50,8% голосов, хотя в округе большинство у республиканцев.

Успех демократов произошел после того, как избиратели штата убедительно поддержали Предложение 50 о пересмотре границ округов. The Guardian описывает его как меру, направленную на противодействие тому, что издание называет партийным джерримендерингом республиканцев в Техасе.

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