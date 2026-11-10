В США попытка Дональда Трампа обеспечить Республиканской партии власть благодаря новым границам избирательных округов не дала ожидаемого результата. Вместо этого демократы могут получить дополнительные места, сообщает Der Spiegel.

Изменение границ округов

Материал посвящен промежуточным выборам в США в 2026 году. Издание характеризует изменение границ избирательных округов как спорную практику джерримендеринга. В заголовке своего анализа Der Spiegel описывает ситуацию как поражение республиканцев в борьбе за перекройку округов.

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Последствия для партий

Замысел Трампа заключался в том, чтобы с помощью новых границ округов сохранить власть за республиканцами. Однако, по оценке издания, дополнительные места могут получить демократы.

Автором анализа указан Филип Келленбройх; материал подготовлен в Вашингтоне и опубликован 10 ноября 2026 года. Фото к публикации показывает избирательный участок в Остине, штат Техас.

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