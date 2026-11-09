Республиканцы в Палате представителей и Сенате США во вторник проведут внутренние выборы партийного руководства после того, как по итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. В январе республиканцы перейдут в меньшинство в Палате представителей и Сенате, сообщает Al Jazeera.

Демократы будут иметь как минимум 54 места в Сенате из 100 и как минимум 254 места в Палате представителей, где насчитывается 435 членов с правом голоса. Республиканцы должны избрать лидеров меньшинства, организаторов парламентской работы и других руководителей, отвечающих за координацию позиций партии и законодательную стратегию.

Соперничество в Палате представителей

На должность лидера республиканского меньшинства в Палате представителей претендуют Стив Скализ из Луизианы и Джим Джордан из Огайо. Скализ, который более десяти лет занимал руководящие должности в республиканской фракции, подчеркивает свой опыт и способность объединить партию.

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Джордан, один из основателей консервативного House Freedom Caucus и союзник Дональда Трампа, выступает за более жесткое противодействие демократическому большинству. За должность организатора парламентской работы меньшинства будут бороться действующий организатор парламентской работы большинства Том Эммер из Миннесоты и Огаст Пфлюгер из Техаса, который возглавляет Republican Study Committee. Пфлюгер заявил коллегам, что партии нужны свежие идеи и более четкая стратегия для возвращения контроля над Палатой представителей в 2028 году.

Руководство республиканцев в Сенате

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун из Южной Дакоты стремится сохранить должность, которая после смены большинства станет должностью лидера меньшинства. Публичных соперников у него пока нет. Джон Баррассо из Вайоминга, действующий организатор парламентской работы большинства среди республиканцев в Сенате, также, как ожидается, будет баллотироваться на новый срок.

Сенатор Рон Джонсон из Висконсина призвал отложить голосование в Сенате, чтобы республиканцы могли оценить результаты выборов. Его позицию поддержал сенатор Майк Ли из Юты. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после перехода контроля к демократам потеряет должность, однако не будет баллотироваться на должность лидера меньшинства и останется членом Палаты представителей от Луизианы.

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