В США республиканцы, вернувшиеся на Капитолий после масштабного поражения на промежуточных выборах, признали глубину своей неудачи. В то же время партия не продемонстрировала готовности к существенному разрыву с президентом Дональдом Трампом, сообщает The Independent.

Демократы получили более 40 мест, которые ранее принадлежали республиканцам, и, как ожидается, в январе возьмут под контроль Палату представителей и Сенат. Республиканцы обсуждали причины поражения и возможность продвинуть как можно больше пунктов своей программы до смены контроля над Конгрессом.

Признание ошибок

Глава республиканского избирательного органа в Палате представителей Ричард Хадсон заявил, что избиратели хотели послать партии сигнал из-за высоких цен на топливо и общего подорожания жизни. По его словам, республиканцам не удалось убедить людей, что они обеспокоены этими проблемами.

Сенатор Джош Хоули связал поражение с сокращением финансирования сельского здравоохранения и, по его мнению, недостаточной поддержкой малообеспеченных и работников. Член Палаты представителей Лорен Боберт, которая уступает кандидату от Демократической партии в своем округе, заявила, что республиканцы коллективно потерпели неудачу в управлении.

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Руководство без разрыва с Трампом

Республиканцы Палаты представителей избрали своим следующим лидером Джима Джордана — союзника Трампа и соучредителя консервативного Freedom Caucus. В Сенате республиканцы после продолжительных обсуждений поддержали Джона Туна в качестве лидера без голосования, хотя Хоули и небольшая группа консерваторов требовали отложить выборы руководства.

После выборов республиканцы Палаты представителей подавляющим большинством заблокировали попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. Единственным республиканцем, поддержавшим эту инициативу вместе с демократами, был конгрессмен Томас Мэсси. После голосования он заявил, что Трамп по-прежнему контролирует республиканскую фракцию.

Тун не стал напрямую возлагать ответственность за результаты выборов на президента, назвав их следствием сочетания факторов. В то же время некоторые республиканцы публично признали результаты гонок и опубликовали фотографии демократов, которые заменят их или будут представлять их штаты.

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