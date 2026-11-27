В США хакеры проникли в Cloud One — облачную вычислительную платформу Военно-воздушных сил США. Вторжение обнаружили примерно в течение последнего месяца во время модернизации системы, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на трех осведомленных собеседников Reuters. Кто именно осуществил атаку, каков ее полный масштаб и были ли похищены данные, пока неизвестно.

Системы на платформе

Cloud One была запущена в 2017 году как единая платформа для ИТ-потребностей ВВС США. Она использует ресурсы Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и обеспечивает работу десятков приложений, в том числе для работы с данными персонала и выплатами, логистикой и техническим обслуживанием.

Среди приложений на Cloud One есть система командования и управления, которая объединяет данные радаров противовоздушной обороны и других источников со всей Северной Америки. Через платформу также работает система, отслеживающая бомбы и ракеты в более чем 200 локациях ВВС США по всему миру.

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Ограничения после выявления инцидента

По данным двух источников Reuters и еще одного собеседника, после выявления проникновения приостановили перенос административных приложений в Cloud One. Обновления программ, уже работающих на платформе, заблокировали, а части пользователей отозвали права администратора.

Один из собеседников Reuters сообщил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью программного обеспечения, чтобы получить доступ к уровню управления системой. Такой доступ теоретически может позволить проверять состояние военных самолетов или перемещение запасных частей, однако неизвестно, делали ли это хакеры. По словам другого источника, к оценке последствий привлекли Киберкомандование США.

В ВВС США заявили Reuters, что не комментируют состояние безопасности, уязвимости или операционный статус конкретных сетей и систем, но постоянно принимают меры для защиты информации, систем и возможностей выполнения задач.

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