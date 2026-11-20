В Ираке правительственные силы могут получить доступ к району Джурф-ас-Сахар, который контролирует связанная с Ираном группировка «Катаиб Хезболла». Reuters со ссылкой на трех неназванных чиновников сообщил о договоренности между сторонами, которая должна была позволить государственным силам войти в район в пятницу, пишет Deutsche Welle.

Правительство Ирака потребовало, чтобы «Катаиб Хезболла» покинула территорию до пятницы, 20 ноября. После отказа группировки премьер-министр Али аз-Заиди приказал государственным силовым структурам окружить район, а «Катаиб Хезболла», по данным DW, перебросила подкрепления.

Контроль над Джурф-ас-Сахаром

Джурф-ас-Сахар расположен примерно в 50 километрах к югу от Багдада. «Катаиб Хезболла» контролирует его с 2014 года, когда группировка участвовала в боях против «Исламского государства» вместе с другими военизированными формированиями.

Иракских правительственных военных и журналистов не допускали в район около 12 лет. В материале DW упоминаются неподтвержденные слухи о тайных тюрьмах, массовых захоронениях, производстве и хранении беспилотников и оружия, а также о контрабанде нефти.

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В отчете для правительства Ирака в начале ноября заявили, что с 2021 года группировка якобы откачивала из трубопроводов возле Джурф-ас-Сахара государственную нефть на сотни миллионов долларов. «Катаиб Хезболла» отрицает эти обвинения. После появления отчета власти провели несколько задержаний.

План правительства и возможный компромисс

Аз-Заиди также объявил новый план безопасности для района с привлечением государственных сил, полиции и других подразделений Сил народной мобилизации. «Катаиб Хезболла» отвергла этот план, а ее представитель заявил, что группировка не отступит.

Исследователь Chatham House Хайдер аш-Шакери сказал Deutsche Welle, что развертывание федеральных сил и создание нового командования безопасности свидетельствуют о серьезности намерений правительства прекратить автономный контроль группировки над территорией. В то же время он отметил: в случае боев иракская армия располагает большими ресурсами, но «Катаиб Хезболла» способна оказывать асимметричное сопротивление и использовать политические связи внутри государства.

По оценке аш-Шакери, компромисс может лишить «Катаиб Хезболла» монопольного контроля над Джурф-ас-Сахаром, не выводя из района все Силы народной мобилизации. Это могло бы открыть территорию для регулярных государственных сил, усилить защиту нефтяной инфраструктуры и создать условия для возвращения перемещенных жителей.

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