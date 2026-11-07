В Австралии Резервный банк принял решение повысить ключевую ставку в пятый раз в 2026 году. Решение напрямую скажется на заемщиках с жилищными кредитами, поскольку большинство таких займов в стране имеют плавающую ставку, сообщает ABC News.

Разногласия в совете банка

По данным издания, в Совет по денежно-кредитной политике входят девять человек, и трое из них не поддержали повышение ставки. Банки Австралии уже объявили, что повысят процентные ставки в ответ на решение регулятора.

Около трети австралийцев имеют жилищные кредиты. Еще примерно треть арендует жилье, и значительная часть таких объектов также находится в ипотеке. В то же время для людей, которые уже выплатили кредиты на жилье, более высокие ставки означают больший доход от депозитов и сбережений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция заемщиков и вкладчиков

Во время Мельбурнского кубка — конных скачек в Мельбурне — посетители рассказывали журналистам о различном влиянии этого решения. Один из участников мероприятия заявил, что из-за высокой стоимости жизни и повышения ставок он вместе с партнершей отказался от планов покупать жилье и вместо этого решил больше путешествовать.

Другая посетительница, имеющая ипотеку, призвала регулятора прекратить повышать ставки. Пенсионер, полностью выплативший кредит за дом, заявил, что считает несправедливым возлагать основное бремя борьбы с инфляцией на людей с ипотекой.

Генеральный директор NAB Эндрю Ирвайн заявил ABC, что 2027 год будет сложным для клиентов банка. По его словам, большинство клиентов справляются, однако сейчас им нелегко.

Читай нас в