Режиссер Дэвид Финчер подтвердил использование искусственного интеллекта в постпродакшне фильма «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth). В интервью подкасту The Big Picture он рассказал, что технологию применяли, чтобы совместить лучший вариант произнесенной реплики с наиболее удачным дублем актерской игры, если они не совпадали. Об этом сообщает Variety.

Синхронизация реплик и изображения

По словам Финчера, актеры потратили четыре или пять дней на дополнительную запись диалогов для уже отснятых сцен. Он заявил, что автоматизированную замену диалогов использовали примерно в 5% фильма, а ИИ применяли для остальной работы с диалогами.

Режиссер объяснил, что технология позволяет цифровым способом скорректировать движение губ: совместить то, что лучше всего выглядит в кадре, с лучшим звучанием реплики. Он также отметил, что несколько кадров еще не дали желаемого результата, однако, по его мнению, возможности этих инструментов развиваются.

Финчер сравнил такой подход с работой с пластилином, а не с мрамором. По его словам, это дает творческой команде больше свободы при работе над сценой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меньше повторов на площадке

Финчер также заявил, что ИИ потенциально может сократить количество повторных дублей на съемочной площадке. Он описал процесс, при котором команда по-прежнему создает декорации и много раз снимает общий план, но технология помогает устранять технические недостатки, в частности потерю фокуса или волосы перед объективом.

Режиссер подчеркнул, что основой такого процесса все равно будут реальные люди, их движения и поведение в кадре. По его мнению, актеры могли бы исполнять сцену 15 раз вместо значительно большего количества повторов.

Комментарии Финчера прозвучали после того, как посетители ранних показов фильма предположили использование генеративного ИИ в отдельных эпизодах, в частности в сцене флешбэка с конным экипажем. Финчер и Netflix отдельно эти наблюдения не комментировали.

Читай нас в