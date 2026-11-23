Режиссер Стивен Спилберг снимет для Focus Features экранизацию вестерн-романа Кевина Барри The Heart in Winter. О новом проекте сообщает Variety, подтвердившее информацию о его разработке.

Актерский состав

В фильме должны сыграть Джесси Бакли, Киллиан Мерфи и Марк Райленс. Издание называет их участниками актерского состава будущей картины. Информации о персонажах или распределении ролей в сообщении нет.

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Сценарист и режиссер

Сценарий для экранизации напишет Пол Томас Андерсон. Variety называет его лауреатом премии «Оскар» за One Battle After Another. Режиссером фильма будет Спилберг, а Focus Features готовит экранизацию романа.

Variety опубликовало это сообщение 23 ноября 2026 года. В коротком материале не приведены сюжет, другие участники команды, график производства или дата премьеры. Издание также не уточнило, когда начнется работа над фильмом. В публикации отмечено, что подробности появятся позже.

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