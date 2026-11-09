Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подал победившую заявку на приобретение судостроительной верфи в Мангалии на черноморском побережье Румынии. При этом компания еще не приобрела предприятие. Rheinmetall вместе с партнерами из MSC планирует создать на его базе верфь двойного назначения.

Военные и коммерческие суда

Будущее предприятие должно быть способно строить как военные, так и коммерческие суда. Об этих планах сообщает Romania Insider со ссылкой на директора по продажам подразделения Naval Systems компании Rheinmetall Андре Ноймана. По его словам, компания намерена реализовать проект совместно с партнерами из MSC.

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Верфь не работает

По словам Ноймана, верфь в Мангалии сейчас не работает. Для возобновления ее работы необходимы инвестиции и набор персонала. Представитель Rheinmetall предупредил, что перезапуск предприятия потребует времени. Он также подчеркнул, что Rheinmetall пока лишь подала победившую заявку, а покупка верфи еще не состоялась.

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