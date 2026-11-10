В Румынии компания Rheinmetall Real Estate Romania полностью выплатила 138,03 млн евро за активы судостроительной верфи в Мангалии. Судебный ликвидатор CITR сообщил, что средства поступили 9 ноября, после чего стороны подписали договор купли-продажи. Об этом сообщает Romania Insider.

Цену определили на аукционе

Сумма в 138,03 млн евро не включает НДС. Ее определили в ходе публичного аукциона, состоявшегося 9 октября в рамках процедуры неплатежеспособности верфи. Победителями торгов стали Rheinmetall и ее швейцарский партнер MSC.

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Переход права собственности еще не завершен

Оплата и подписание договора не означают немедленного перехода права собственности на активы верфи. По данным издания, он произойдет только после того, как сделка получит необходимые регуляторные согласования. Таким образом, стороны заключили договор после завершения оплаты, однако завершение передачи активов зависит от этих разрешений.

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