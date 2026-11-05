В Эстонии Департамент информационных систем (RIA) получил три сообщения о схеме заражения устройств через фальшивые предложения работы. В одном из случаев человек потерял криптовалюту на сумму €10 тыс. Эксперты RIA и специалист по кибербезопасности Аго Амбур связывают эту схему с хакерскими группами, действующими в интересах КНДР, сообщает ERR News.

Фальшивая вакансия в LinkedIn

Одной из целей злоумышленников стал эстонский эксперт по кибербезопасности Тыну Самуэль. 16 сентября с ним в LinkedIn связался человек, назвавшийся руководителем компании по искусственному интеллекту в Дубае, и предложил работу. Самуэля насторожили общие формулировки в сообщениях, а также несоответствие между заявленным местом работы собеседника и аргентинской компанией, которую тот якобы представлял.

После переписки собеседники провели видеозвонок 22 сентября, а позднее «рекрутер» отправил тестовое задание. Самуэля попросили открыть репозиторий с программным кодом через инструмент Cursor. По словам специалиста, после открытия файлов его компьютер был заражен вредоносным программным обеспечением, которое установило соединение и ожидало команд извне.

Целью были криптокошельки

Самуэль отметил, что заранее применил защитные меры, поскольку работает с чувствительной информацией. Он отслеживал действия злоумышленников и пришел к выводу, что их интересовали криптовалютные кошельки, а не конфиденциальные данные. После этого эксперт удалил вредоносное ПО и передал подробный отчет RIA и соответствующим онлайн-платформам.

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Проверка показала, что профиль якобы рекрутера был фальшивым. Для него использовали фото и данные реального человека, чьи учетные записи были взломаны. Компания, от имени которой было сделано предложение, ранее существовала, однако прекратила деятельность несколько лет назад.

Риски для IT-компаний

RIA предупредило о схеме 20 октября. Аналитик RIA Николай Куницын объяснил, что атаки подбираются под профиль и профессиональные навыки конкретного человека. Тестовое задание для разработчиков является обычной практикой, поэтому вредоносный код в репозитории может выглядеть легитимным даже для опытного специалиста.

Эксперты считают, что Эстония не является приоритетной целью КНДР, однако риски растут вместе с развитием местного IT-сектора и распространением криптоактивов. Самуэль предупредил, что заражение устройства главного инженера может поставить под угрозу всю компанию и ее партнеров.

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