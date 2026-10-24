В Аделаиде, Австралия, спасательница диких животных Миш Симпсон сообщила о более поздней сезонной активности ехидн: животных все чаще видят в сентябре и октябре, хотя ранее их период размножения приходился на зиму. Она призвала жителей не переносить ехидн, замеченных в пригородах, в кустарники, поскольку животные обычно сами знают, куда направляются.

Как сообщает ABC News, популяция ехидн в Аделаиде считается стабильной и многочисленной там, где есть подходящая среда обитания. Животные перемещаются по городу, в том числе используют сеть ливневой канализации, чтобы добраться до воды и пищи.

Не переносить ехидн без необходимости

По словам соосновательницы Southern Koala and Echidna Rescue, в организацию часто обращаются из-за ехидн на задних дворах. Симпсон советует подождать от получаса до часа: животное часто покидает участок самостоятельно. Исключением может быть случай, когда ехидна пытается пересечь крупную магистраль или автостраду.

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В Департаменте окружающей среды и водных ресурсов Южной Австралии отметили, что ехидны хорошо ориентируются на местности и могут запоминать безопасные маршруты, избегая автомобилей и людей. От кошек, собак и лисиц их частично защищают острые иглы, а также способность сворачиваться и зарываться в почву.

Основные угрозы

Как сказала Симпсон, спасатели чаще всего имеют дело с ехиднами, которых сбили автомобили. Такие случаи обычно происходят на темных, неосвещенных и извилистых дорогах за пределами пригородов. Департамент также назвал главными угрозами для местной популяции наезды автомобилей и утрату среды обитания из-за расчистки и деградации местной растительности, связанных с застройкой.

По словам Симпсон, число обращений за консультацией выросло с 76 в 2024 году до 212 в 2026 году, хотя это может объясняться большей осведомленностью людей о работе организации. В 2025 году Southern Koala and Echidna Rescue ухаживала за 15 ехиднами. Спасательница также рассказала, что в конце лета к ним попадали самки, кормившие потомство молоком, что она назвала необычным для этого времени года.

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