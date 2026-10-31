В Австралии 26-летний Мэтью Моррис поймал 80-сантиметрового баррамунди с красной меткой в водоёме Корробори-Биллабонг к востоку от Дарвина и выиграл $1 млн в конкурсе Million Dollar Fish. Как сообщает ABC News Australia, он стал лишь вторым человеком за 12-летнюю историю соревнования, получившим главный приз.

Две минуты паники

Моррис рыбачил вместе с младшим братом в четверг вечером, когда заметил, как рыба выпрыгнула из воды. По его словам, уже в первые 10 секунд он увидел ярко-красную метку, свисавшую с баррамунди.

«Было примерно две минуты абсолютной паники, а потом я даже не помню, как вытащил её сачком», — рассказал рыбак. Он назвал это, вероятно, «самыми напряжёнными двумя минутами» своей жизни. После подтверждения выигрыша Моррис сказал, что чувствует себя так, будто находится во сне.

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Планы на выигрыш

Первым Моррис позвонил матери и сообщил ей, что стал миллионером. Отец рыбака ответил, что гордится сыном и что тот «обеспечен на всю жизнь».

Победитель заявил, что хочет разумно распорядиться призовыми деньгами: купить дом, погасить необходимые долги и немного потратить на себя. Призы в конкурсе выплачивает букмекерская компания Sportsbet. Соревнование создали, чтобы привлечь туристов и рыбаков в регион Топ-Энд в более тихие месяцы сезона дождей.

В нынешнем конкурсе была одна рыба с меткой на $1 млн и 100 баррамунди, каждая с призом в $10 тыс. Четырёх таких рыб уже поймали. Соревнование продлится до марта 2027 года, а ещё 96 призовых рыб стоимостью $10 тыс. каждая остаются непойманными.

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