В Израиле индекс потребительских цен в октябре 2026 года снизился на 0,1% по сравнению с сентябрём, а годовая инфляция замедлилась до 1,1%. Индекс составил 105,2 пункта при базе, где среднегодовой показатель 2024 года равен 100 пунктам, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Центральное бюро статистики Израиля.

Что повлияло на цены

Месячное снижение индекса прежде всего связывают с удешевлением свежих фруктов на 2,8% и транспортных услуг на 1,4%. На 0,5% также снизилась стоимость услуг, связанных с проживанием в собственном жилье.

В то же время ряд товаров и услуг подорожал. Цены на одежду и обувь выросли на 4,1%, на свежие овощи — на 3,5%. Расходы на содержание жилья увеличились на 0,4%, а мебель и товары для дома — на 0,3%.

Показатели с начала года

С начала 2026 года потребительские цены в Израиле выросли на 1,5%. Индекс без учёта овощей и фруктов прибавил 1,4%, без энергоносителей — 1,3%, а без жилья — 0,8%.

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За последние 12 месяцев общий индекс потребительских цен и показатель без овощей и фруктов выросли на 1,1%, а индекс без энергоносителей — на 1%. В то же время индекс без учёта жилья был на 0,1% ниже, чем в октябре 2025 года.

Сезонно скорректированный индекс потребительских цен в октябре уменьшился на 0,3%, а показатель без жилья — на 0,5%. С июля по октябрь потребительские цены росли в пересчёте на год темпом 0,9%.

Вакансий стало меньше

По сообщению Globes, которое сослалось на данные Центрального бюро статистики Израиля, количество открытых вакансий в октябре уменьшилось со 146 тысяч до 143 тысяч. Уровень вакансий снизился с 4,4% до 4,32%.

Количество предложений для официантов и барменов сократилось на 10%, для подрядчиков — на 7%, а для разработчиков программного обеспечения и сетевых техников — на 6%. В то же время спрос на практических инженеров и техников вырос на 5%.

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