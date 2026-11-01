Редкий дикий перец воациперифери, эндемичный для Мадагаскара и популярный среди международных шеф-поваров, оказался под угрозой из-за сокращения площади естественных лесов и способа сбора урожая. Об этом сообщает Taipei Times.

Перец растет на лианах, которые тянутся к верхушкам деревьев в естественных лесах острова. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в период с 1990 по 2025 год площадь лесов Мадагаскара сократилась на 27%.

Сбор вредит лианам и деревьям

Чтобы добраться до перечных ягод, не взбираясь на деревья, сборщики часто обрывают лианы, а во многих случаях — и деревья, на которых они держатся. Это также способствует исчезновению лесов.

Французский шеф-повар Оливье Роэллингер, познакомившийся со специей 30 лет назад, сотрудничает с инициативами по сертификации аутентичного перца. Она основана на строго регулируемых зонах сбора на Мадагаскаре, однако повар предупредил, что такие правила могут обходить.

Во Франции, главном экспортном рынке, мадагаскарский перец продают по цене от 150 до 200 евро за килограмм.

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Урожаи в деревнях сократились

Деревня Амбонгамарина была центром активной торговли воациперифери около двух десятилетий назад. Фермер Маминиаина Рабеарисон рассказал, что до 2010–2012 годов окружающая местность еще была покрыта естественным лесом, а в течение 10–20 недель в году на рынке каждую неделю продавали не менее 100 кг перца одному торговцу.

Сегодня этот торговец уже давно не приезжает, а урожаи сократились. Леса страдают от кустарниковых пожаров, производства древесного угля, подсечно-огневого земледелия и поджогов во время протестов против центральной власти. Фермер Гериниаина Рандрианариманга отметил, что теперь для поиска перца в лесу приходится идти почти весь день.

Соосновательница компании Jacarandas Мима Шатонеф заявила, что в стране нет национальной системы отслеживания распространения, сбора и экспорта этой специи. Компания обращается к органическому перцу, который уже составляет треть ее экспорта, поскольку для такой продукции прослеживаемость обязательна.

Франко-мадагаскарский предприниматель Оливье Рамахерисон экспериментирует с выращиванием перца на террасах в лесу Мандрака. Там растет от 500 до 1000 лиан, полученных после тысяч испытаний. Команда выяснила, что черенки с горизонтальных ветвей не пытаются виться вверх, что может облегчить сбор урожая.

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