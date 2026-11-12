Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что темпы формирования нового правительства страны являются нормальными и удовлетворительными. После встречи со спикером Сейма Эдвардсом Смилтэнсом он сказал журналистам, что не видит причин для тревоги из-за того, что новое правительство еще не сформировано.

Как сообщает LSM English, Ринкевичс отметил, что разница в неделю до или после государственного праздника не является принципиальной. Он также напомнил, что в истории латвийского парламентаризма правительства утверждались в разные сроки: в конце января, в середине декабря или через несколько дней после начала работы новоизбранного Сейма.

Мандат для Кулбергса

Парламентские выборы в 15-й Сейм состоялись 3 октября. Через несколько дней после голосования президент объявил, что поручит формирование Кабинета министров действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу. Его политическая сила «Объединенный список» получила 41 из 100 депутатских мандатов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кулбергс официально получил мандат на формирование правительства 4 ноября — на следующий день после первого заседания 15-го Сейма. Тогда сообщалось, что новое правительство может быть сформировано примерно к государственному празднику 18 ноября.

Переговоры о коалиции

Кулбергс уже провел несколько раундов переговоров с потенциальными партнерами, однако до сих пор не назвал партии, которые войдут в правительственную коалицию. Также рассматривается возможность формирования правительства меньшинства. До создания новой коалиции продолжает работать действующее правительство, в том числе министры от партий, которые не представлены в новом парламенте или существенно потеряли поддержку избирателей.

Смилтэнс отметил, что на момент его заявления шел девятый день формирования правительства. По его словам, для этого процесса важнее качество, а не скорость. Он добавил, что потенциальных партнеров спрашивают, от чего они готовы отказаться ради воплощения изменений, предложенных главой правительства.

Читай нас в