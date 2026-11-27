В Нью-Йорке, США, рыночная стоимость разработчика искусственного интеллекта Anthropic в первые дни после рекордного первичного размещения акций сократилась примерно на треть. Во время дебюта на бирже первая цена акций составила 111,50 доллара, что более чем на треть превышало цену размещения в 83 доллара. По данным Tagesschau, капитализация компании тогда достигла около 2 трлн долларов.

Стремительный старт и падение котировок

После выхода на биржу Anthropic сразу стала одной из самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации. Более высокую оценку на тот момент имели только Amazon, материнская компания Google Alphabet, Meta, Apple и Microsoft. Все они ранее инвестировали в Anthropic миллиарды долларов.

Однако уже вскоре после старта акции начали дешеветь и временно опустились заметно ниже цены размещения. Издание связывает это, в частности, с завышенными ожиданиями и продажей акций инвесторами, стремившимися быстро зафиксировать прибыль после IPO. Это произошло несмотря на хорошие финансовые показатели компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление на технологический сектор

На динамику акций также повлияла ситуация вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга: по данным издания, его сначала уволили, а затем вернули. Реакция рынка на эту ситуацию усилила турбулентность в технологическом секторе.

Дополнительным фактором стали опасения инвесторов относительно масштабных расходов на искусственный интеллект и того, смогут ли такие вложения окупиться. Tagesschau также указывает на ожидания возможного нового повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США в декабре и на влияние новых пошлин, объявленных властями США. Последующее восстановление рынка не компенсировало потери Anthropic в первые дни торгов.

Читай нас в