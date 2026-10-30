Рынок экзотических домашних животных в Индии оценивался в 42,6 млн долларов в 2024 году, а к 2030-му он может почти удвоиться. Росту спроса способствуют более высокие доходы населения, социальные сети и влияние поп-культуры, сообщает Mongabay со ссылкой на доклад организации Humane World for Animals.

Продажи через социальные сети

Несмотря на законы, направленные на противодействие незаконной торговле дикими животными, она продолжается из-за пробелов в правоприменении и неконтролируемых онлайн-площадок. Закрытые группы в мессенджерах позволяют заключать сделки в обход медицинских проверок и требований к документам.

Директор Humane World for Animals в Индии Сумант Биндумадхав отметил, что социальные сети нормализуют содержание экзотических животных. По его словам, алгоритмы распространяют видео с высокой активностью аудитории, что может усиливать спрос. Формированию такого спроса также способствует взаимодействие с животными в контактных зоопарках.

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Регистрация и пробелы в законе

В 2020 году министерство окружающей среды Индии ввело добровольную схему декларирования: владельцы неместных видов могли сообщать властям о животных без риска преследования. Согласно докладу, более 40 тысяч человек в 30 штатах и союзных территориях задекларировали своих экзотических питомцев.

Индия также обновила законодательство о дикой природе, обязав регистрировать владение, передачу, рождение и смерть видов, включенных в перечни Конвенции CITES. В то же время экологическая юристка Шубхра Сотие подчеркнула: торговля местными дикими животными запрещена, тогда как рынок экзотических неместных видов является законным, но регулируемым.

Среди проблем в докладе названы технические сбои в онлайн-порталах регистрации, трудности с идентификацией отдельных зарегистрированных животных и неопределенный правовой статус видов, которых нет в перечнях CITES. Представители природоохранных организаций также указывают на сложности координации между различными ведомствами во время таможенных операций, а также на неопределенность относительно дальнейшей судьбы и репатриации изъятых животных.

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