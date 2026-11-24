В США ритейлер электроники Best Buy в третьем финансовом квартале увеличил сопоставимые продажи на 6,1% — это самый высокий показатель компании за пять лет. Компания также превзошла ожидания Уолл-стрит по выручке и прибыли и повысила прогноз на весь финансовый год, сообщает CNBC.

Результаты квартала

За три месяца, завершившиеся 31 октября, Best Buy получила $10,24 млрд выручки против $9,67 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $9,90 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,62, тогда как прогноз предполагал $1,49.

Чистая прибыль компании выросла до $353 млн, или $1,66 на акцию, по сравнению со $140 млн, или 66 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года. После корректировки на разовые статьи, в том числе расходы на реструктуризацию, прибыль на акцию составила $1,62.

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Сопоставимые продажи Best Buy в США выросли на 6,2%, а на международных рынках — на 4,9%. Выручка компании в США достигла $9,42 млрд, международная — $820 млн.

Обновленный прогноз

Best Buy ожидает годовую выручку в диапазоне от $43 млрд до $43,3 млрд. Ранее компания прогнозировала от $42,3 млрд до $42,8 млрд. Прогноз роста сопоставимых продаж также повысили до 3,4–4% против предыдущего диапазона 1,9–3%.

Это первый финансовый отчет Best Buy после того, как в начале месяца Джейсон Бонфиг занял должность генерального директора, сменив Кори Барри. Бонфиг связал результаты квартала с дисциплинированным выполнением стратегии, привлекательным продуктовым циклом и ростом доли рынка почти во всех товарных категориях, услугах, цифровых каналах и магазинах.

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