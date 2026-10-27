В Персидском заливе новая эскалация между США и Ираном становится все более вероятной. Такая оценка содержится в аналитическом материале Der Spiegel, опубликованном 27 октября 2026 года.

Признаки возможной войны

В заголовке анализа Der Spiegel отмечает, что признаки вновь указывают на возможность войны между США и Ираном в регионе Персидского залива. Дополнительное описание публикации характеризует повторную эскалацию в регионе как все более вероятную.

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Вопрос дипломатии

Автор анализа Фриц Шаап задается вопросом, смогут ли дипломаты предотвратить распространение конфликта. Материал помечен как анализ и посвящен напряженности между США и Ираном.

Der Spiegel представляет ситуацию как оценку риска, а не как подтверждение начала войны. Издание также задается вопросом, возможно ли дипломатическими усилиями не допустить более широкого обострения в регионе.

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