Искусственный интеллект, оценивший возраст сердца как превышающий фактический возраст человека, связали с более высокой долгосрочной смертностью от сердечно-сосудистых причин или причин, связанных с деменцией. Результаты ретроспективного исследования представили на ESC Digital & AI Summit 2026, сообщает News-Medical.

Данные 568 участников

Исследователи проанализировали данные 568 взрослых в возрасте от 50 лет из общественной когорты. Участникам проводили эхокардиографию в 2002–2004 годах. К видеозаписям ультразвукового исследования сердца применили ранее разработанную модель глубокого обучения, которая определяла прогнозируемый возраст сердца.

Ученые рассчитали разницу возраста сердца: из прогнозируемого ИИ биологического возраста вычли хронологический возраст участника. Данные о смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией, собирали в течение 20 лет.

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Связь с долгосрочными рисками

Каждые дополнительные пять лет такой разницы были связаны с увеличением 20-летней смертности от указанных причин на 61%. Отношение рисков составило 1,61, а 95-процентный доверительный интервал — от 1,24 до 2,07.

Докладчик исследования доктор Джеффри Джи Малинс из Mayo Clinic в Рочестере отметил, что ранее подобную связь выявляли среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тогда как данных для общей популяции не хватало. По его словам, ИИ-признаки старения сердца могут стать маркером для выявления людей с долгосрочной уязвимостью.

Авторы объединили сердечно-сосудистую и связанную с деменцией смертность по практическим причинам. Они считают, что отдельный анализ этих показателей может дать больше информации о связи сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Для подтверждения результатов необходимы проспективные исследования в более крупных независимых когортах.

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