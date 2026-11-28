Американский актер Роб Лоу заявил, что во время съемок в Канаде фильма «Отель „Нью-Гэмпшир“» режиссер Тони Ричардсон поощрял исполнителей ролей вступать в сексуальные отношения друг с другом. Лоу рассказал об этом в документальном фильме Netflix «The Outsider», сообщает Variety.

Воспоминания о съемках

Лоу вспомнил, что съемочный процесс проходил в Монреале. В фильме 1984 года он сыграл Джона Берри, Джоди Фостер — его сестру Фрэнни, а Настасья Кински — Сьюзи Медведицу, любовный интерес персонажа Лоу.

По словам актера, Ричардсон активно склонял участников съемок к интимным отношениям, объясняя это тем, что такие отношения были у их персонажей. Лоу сказал, что режиссер советовал актерам подумать о сексе друг с другом, поскольку это соответствовало поведению героев фильма. Актер охарактеризовал атмосферу того времени как «другой мир».

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Документальный фильм

Лоу получил роль в «Отеле „Нью-Гэмпшир“» после успеха в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои», который вышел годом ранее. На момент съемок он состоял в серьезных отношениях с актрисой Мелиссой Гилберт, однако, по его словам, не собирался позволить этому помешать его отношениям с Кински.

Документальный фильм «The Outsider» рассказывает о карьере Лоу — от ролей в «Изгоях» и «Огнях Святого Эльма» до номинированной на «Эмми» работы в сериале «Западное крыло». В фильме также упоминаются скандалы с участием актера, в частности секс-видео конца 1980-х годов.

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