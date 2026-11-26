Масштабное клиническое исследование RACER-Knee в Великобритании не выявило преимуществ роботизированной замены коленного сустава для пациентов в течение года после операции. Как сообщает ScienceDaily, у участников, которым устанавливали сустав с помощью роботизированной системы, показатели боли, подвижности и восстановления были сопоставимы с пациентами после традиционного вмешательства.

Результаты крупнейшего исследования

В испытании приняли участие 339 пациентов, которых оперировали 33 хирурга в 10 больницах Великобритании. Исследователи сравнивали стандартную полную замену коленного сустава с операциями с применением роботизированной системы Stryker Mako. Это крупнейшее двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование такого типа.

Главным показателем была шкала Forgotten Joint Score, определяющая, как часто человек замечает искусственный сустав в повседневной жизни. Через 12 месяцев существенной разницы между двумя группами не зафиксировали. Схожими также были способность ходить, боль во время госпитализации, в первые три месяца и через год после операции, а также вероятность повторного хирургического вмешательства.

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Точность без заметной пользы для пациентов

Роботизированная технология помогает хирургу точнее расположить искусственный сустав и корректировать угол и глубину разрезов в соответствии с анатомией конкретного пациента. Однако эта точность не привела к измеримому улучшению самочувствия или подвижности в первый год. Исследователи также не выявили повышенного риска серьезных нежелательных явлений при роботизированном вмешательстве.

Операции с роботизированной помощью в среднем длились на 10,5 минуты дольше и стоили примерно на 950 фунтов стерлингов больше за одну процедуру. Согласно действующим порогам расходов Национальной службы здравоохранения Великобритании, технология не была признана экономически эффективной в течение первого года после операции.

За участниками испытания планируют наблюдать в течение десяти лет. Ученые хотят выяснить, появятся ли различия между подходами в долгосрочной перспективе, в частности относительно необходимости дополнительных операций на колене. Результаты RACER-Knee опубликовал журнал The Lancet.

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