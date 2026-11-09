Rockstar Games открыла предзагрузку Grand Theft Auto VI перед запуском игры 19 ноября. Первыми доступ к загрузке получили пользователи в Новой Зеландии: он открывался в полночь по местному времени в каждом часовом поясе. При этом запустить игру игроки смогут только в полночь в день релиза, сообщает Dawn.

212 ГБ памяти

Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По данным Rockstar Games, для ее установки потребуется 212 ГБ свободного места на накопителе. В зависимости от скорости интернет-соединения загрузка может длиться от примерно часа до нескольких часов.

Предзагрузка должна снизить нагрузку на серверы Rockstar в день запуска, когда ожидается высокий спрос. GTA VI выйдет через 13 лет после релиза предыдущей части серии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предзаказы и цена

По оценке аналитической компании Sensor Tower, за две недели до релиза игры было оформлено почти 8 млн предзаказов. Покупатели физических изданий смогут забрать коробки в магазинах в день запуска, однако внутри будет код для загрузки, а не диск.

Стандартное издание игры в Европе стоит 79,99 евро, а версия с внутриигровыми бонусами, в том числе новым оружием и автомобилями, — 99,99 евро. По данным материнской компании Rockstar Take-Two Interactive, предыдущая часть серии, GTA V, была продана тиражом более 230 млн копий.

Читай нас в